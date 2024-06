Minaccia il vicino con un coltello: denunciato 80enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Salsomaggiore Terme hanno denunciato per minaccia aggravata un anziano del posto, che, durante una lite con un condomino, col quale vi sarebbero dissapori già da diverso tempo, ha impugnato un coltello da cucina, minacciando il rivale. Quest’ultimo si è subito allontanato, chiedendo l’intervento dei militari, che sono giunti sul posto in pochi minuti. Qui hanno trovato l’uomo il quale, alla vista dei militari si è subito calmato, ammettendo di aver perso il controllo a causa dei dissapori con i vicini e consegnando il coltello. I carabinieri lo hanno accompagnato in caserma, dove hanno proceduto al sequestro del coltello e lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma quale presunto responsabile del reato di minaccia aggravata.