Minaccia la cassiera con un coltello: bloccato all'uscita del supermercato e arrestato

Minaccia con un coltello l'addetto alle vendite del Lidl di via La Spezia. Domenica pomeriggio di lavoro per i carabinieri del nucleo operativo Radiomobile di Parma che hanno tratto in arresto in flagranza del reato di rapina un cittadino parmigiano di 66 anni. L'uomo, munito di un un coltello, aveva minacciato l’addetta alle vendite del supermercato: la sua intenzione era quella di impossessarsi dei generi alimentari senza pagarli. All'uscita dal supermercato, alcuni passanti lo hanno bloccato prontamente, chiamando le forze dell'ordine che hanno proceduto con l'arresto. La merce è stata restituita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.