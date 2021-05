Minaccia una donna con un bastone, poi esibisce il Corano: nei guai un 24enne marocchino

L'aggressore - seduto a terra con il Corano in mano e con il bastone accanto – ha proferito ad alta voce parole in arabo, continuando ad inveire contro i passanti

Ieri pomeriggio, davanti al cancello dello Stadio Tardini, un marocchino di 24 anni, irregolare sul territorio nazionale ha provato a rapinare una ragazza, minacciandola con un bastone. L’obiettivo era quello di farsi consegnare il suo cellulare. La vittima dopo aver tentato di sottrarsi all’aggressione ha immediatamente chiamato il 113, terrorizzata per quanto si stava consumando sotto ai suoi occhi. La Sala Operativa della Questura di Parma ha inviato nell’immediato una volante. Gli operatori della Polizia di Stato giunti repentinamente sul posto hanno notato subito qualcosa di sospetto: l’aggressore - seduto a terra con il Corano in mano e con il bastone accanto – ha proferito ad alta voce parole in arabo - continuando ad inveire contro i passanti.

Il marocchino non ha rispsto all’ordine dei poliziotti che gli hanno intimato di presentare i documenti e dopo diversi tentativi gli operatori riuscivano a farlo alzare per perquisirlo. Il ragazzo ha cominciato a scalciare ed inveire, provando ad allontanarsi per sottrarsi al controllo. Così, sopravviene un'altra volante che si apposta proprio dietro all’aggressore impedendone la fuga. Dopo essere stato ammanettato e portato in Questura per il fotosegnalamento, è stato dichiarato in stato di arresto per tentata rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.