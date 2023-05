Minacciano con un coltello tre passanti e gli rubano un telefono: coppia denunciata per rapina

Un marocchino senza dimora e una parmigiana sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Parma Centro per rapina aggravata in concorso.

I militari avevano raccolto lo scorso 23 aprile una denuncia di rapina avvenuta quello stesso giorno a Parma, in via Bologna. Tre passanti, minacciati da un uomo e una donna armati di un coltello, erano stati derubati di un telefono cellulare e inutili sono stati i tentavi di opporsi alla minaccia.

Il fatto è stato segnalato alla Centrale Operativa dei Carabinieri, i quali giunti sul posto avevano riscostruito l’accaduto, individuando anche un testimone che aveva avuto modo di annotare la targa dell’auto dei fuggitivi.

In questo modo è stato possibile individuare il proprietario e gli utilizzatori del veicolo, riuscendo a conclusione degli accertamenti, ad individuare i responsabili del reato in un marocchino senza fissa dimora di 37 anni ed in una donna italiana di 28 anni residente a Parma, entrambi gravati da precedenti di polizia.

I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuti responsabili del reato di concorso in rapina aggravata.