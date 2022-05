Minacciato, aggredito e rapinato in viale Toschi: coppia denunciata

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, nella giornata di ieri, hanno denunciato 2 giovani, un italiano ed una marocchina, per rapina in concorso ai danni di un giovane. I fatti risalgono al 10 maggio quando il ragazzo è stato avvicinato, in viale Toschi, dai due ritenuti responsabili della rapina. In particolare, dopo averlo minacciato e spintonato, si sono fatti consegnare, con veemenza, i 15 euro in contanti dei quali era in possesso il ragazzo insieme a un anello in acciaio, placcato in oro. Le indagini dei militari dell’Arma sono partite subito dopo la denuncia della vittima e hanno consentito di individuare validi riscontri investigativi che hanno portato alla denuncia dei due.