Minorenne minaccia in stazione gruppo di coetanei con una pistola giocattolo: denunciato

Scene di ordinaria follia alla stazione di Parma. Ieri pomeriggio, intorno alle 16, un giovane è stato visto con una pistola lungo il binario 8. Una volta caricata l'arma, in compagnia di altri ragazzi, ha minacciato un gruppo di coetanei all'interno dell'ascensore puntando la pistola verso i ragazzi costretti alla fuga lungo il binario in direzione del sottopasso che conduce all'uscita del piazzale degli autobus in via Villa Sant'Angelo. Il capo treno che ha assistito alla scena ha chiamato la Polizia di Stato, segnalando la presenza del giovane. Gli agenti sono giunti sul posto per le verifiche hanno intravisto dei ragazzi discutere tra di loro. Alla vista delle pattuglie, si sono dileguati cercando di far perdere le tracce per evitare il controllo. Ma la descrizione del capo treno ha trovato riscontro: è stato individuato il giovane che ha estratto la pistola dal giubbino, caricato l'arma e minacciato i ragazzi. In un primo momento è riuscito a scappare, ma gli agenti lo hanno bloccato e, dopo un controllo, gli hanno trovato addosso la pistola. le telecamere a circuito chiuso della stazione ferroviaria, hanno accertato che il giovane fermato fosse l'autore del gesto precedentemente messo in atto. Si tratta di un ragazzo non ancora maggiorenne residente in provincia senza precedenti di polizia.

Si è giustificato, durante l'interrogatorio, dicendo di aver commesso una sciocchezza solo per spaventare alcuni ragazzi ammettendo le proprie responsabilita?. Nel frattempo aveva nascosto la pistola n una sterpaglia nei pressi del marciapiede di via Aldo Spinelli. L'arma era una pistola a giocattolo, senza il tappo rosso. E' stata posta sotto sequestro. Il giovane e? stato denunciato dal personale della polizia Ferroviaria di Parma per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e minacce aggravate.