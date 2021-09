Salsomaggiore, minorenne tenta di entrare in un panificio per rubare: bloccato dai carabinieri

Nel corso dell’ultima settimana i carabinieri di Salsomaggiore Terme - coordinati dai carabinieri del comando provinciale di Parma - anno effettuato controlli con numerose pattuglie, in uniforme ed in borghese. Insieme alle unità cinofile del Nucleo di Bologna hanno passato al setaccio parchi e zone di maggior ritrovo di consumatori di stupefacenti.

Grazie al fiuto dei cani, sono stati trovati, nascosti all’interno di alcune siepi presso il parco Corazza, diversi involucri contenenti hashish. I carabinieri, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno individuato due giovani con piccole quantità di droga che sono stati segnalati alla Prefettura di Parma.

Nella notte di martedì invece, una pattuglia del Nucleo Radiomobile è intervenuta in via Milano dove ha sorpreso un minorenne che stava tentando l’effrazione della porta di un panificio con l’intento di rubare. I militari sono riusciti ad impedire il furto ed a fermare il ragazzo che, dopo essere stato accompagnato in caserma, è stato denunciato per tentato furto e riconsegnato ai genitori. Non sono mancati i controlli sulle principali vie di comunicazione, con due patenti ritirate ad altrettanti automobilisti che guidavano sotto l’effetto dell’alcol.