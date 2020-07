Modifiche alla viabilità in via Montanara per lavori di rifacimento del fondo stradale

Dal 28/07/2020 al 07/08/2020, dalle 00:00 alle 24:00, sono previsti l’istituzione del divieto di circolazione e l’istituzione del divieto di fermata in Strada Montanara – da rotatoria ad intersezione Via Zanguidi compresa a intersezione con Via Boni esclusa.

Inoltre sono previsti l’istituzione del doppio senso di circolazione e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Raimondi – da Strada Monatanara a Via Mattioli .

A questo si aggiunge la destituzione stalli di sosta individuati dall’impresa esecutrice e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Mattioli , nell’area di parcheggio .