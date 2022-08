Molesta sessualmente e aggredisce madre e figlia in pizzeria: salsese denunciato

Avrebbe molestato sessualmente due donne, madre e figlia, che si trovavano in una pizzeria di Castelnovo nè Monti, in provincia di Reggio Emilia. Un uomo di Salsomaggiore è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione. Secondo quanto raccontato dalle due donne ai militari infatti, l'episodio sarebbe avvenuto nella serata di venerdì. Le due avevano deciso di passare una serata in pizzeria.

Ad un certo punto il parmense avrebbe iniziato con le prime avances, che si sarebbero però trasformate in molestie. Prima i baci e gli ammiccamenti a sfondo sessuale, poi il tentativo di fermarle quando hanno deciso di andarsene dal locale. Le due donne avrebbero riportato una prognosi di 3 e 5 giorni per le escoriazioni subite. L'uomo avrebbe bloccato la madre utilizzando una sedia e poi la figlia, intervenuta in suo soccorso.

L'intervento di tre amici è stato fondamentale per far desistere l'uomo dai suoi intenti. Il salsese ha lasciato anche il suo nome ed il suo numero di telefono. Le due donne, in sede di denuncia ai carabinieri di Castelnovo dè Monti, non hanno avuto difficoltà ad identificarlo. Madre e figlia si sono poi recate al pronto soccorso per le escoriazioni subite e sono state medicate: hanno avuto 3 e 5 giorni di prognosi.