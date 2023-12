Vede i carabinieri e tenta di fuggire in monopattino: scatta l'inseguimento, fermato e denunciato per resistenza

I carabinieri del Comando Compagnia carabinieri di Parma hanno denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale un 31enne nigeriano che correndo su di un monopattino, in zona stazione ferroviaria, alla vista dei carabinieri ha fatto inversione di marcia, sfrecciando fra le auto, con il chiaro intento di sottrarsi al controllo. Dopo un breve inseguimento i militari sono riusciti a bloccarlo, ma l’uomo non è stato collaborativo ed ha cercato di sottrarsi alla presa dei militari, sbracciando e tentando di colpirli. A fatica la pattuglia è riuscita a mettere l’uomo in sicurezza ed a condurlo in caserma per le operazioni di identificazione. Il 31enne all’esito degli accertamenti è stato denunciato per? resistenza. Analogo comportamento è stato tenuto da un 27enne nigeriano che in viale Vittoria, alla vista dell’auto di servizio ha iniziato a fuggire nelle viedell’Oltretorrente. Il nigeriano in sella ad una bicicletta nel momento in cui stava per essere raggiunto dai carabinieri si è fermato ed ha scagliato la bici contro i militari. Raggiunto e bloccato l’uomo ha continuato ad opporre resistenza. Anche in questo caso al termine degli accertamenti identificativi per il 27enne è scattata la denuncia per resistenza.