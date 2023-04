Montanara più sicuro: dopo alcune segnalazioni si intensificano i controlli dei carabinieri in via Pelicelli

Nelle scorse settimane alcuni cittadini, oltre ai componenti dei gruppi di controllo del vicinato, hanno effettuato diverse segnalazioni di situazioni di degrado all'interno del quartiere Montanara. In seguito alle segnalazioni è aumentata l'attenzione delle forze dell'ordine nel quartiere, in particolare quella dei carabinieri.

Ogni mattina, appena prima delle 8, una pattuglia della stazione carabinieri di Parma Oltretorrente ove chiunque può rivolgersi per qualsiasi richiesta, è presente in Via Pelicelli. La pattuglia rimarrà per diverse settimane per un controllo puntuale e anche per raccogliere eventuali segnalazioni informali da parte dei cittadini, ovviamente se non ci saranno altre urgenze da gestire.

Serve assolutamente non confondere però delle segnalazioni o delle richieste di informazioni con le vere e proprie denunce: le denunce permettono atti formali, le segnalazioni servono per capire come può comportarsi il cittadino nei confronti delle forze dell'ordine in merito a situazioni che sono considerate pericolose o degradanti.

I Gruppi di Controllo di vicinato del Montanara sono entusiasti di questa iniziativa, perchè rappresenta un bel gesto di vicinanza che serve per ristabilire la giusta relazione anche umana con i Carabinieri, oltre che quella formale