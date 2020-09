Montanara: sega le inferriate e ruba il fondo cassa in un negozio di via Enza

Nella notte tra giovedì e venerdì scorsi un ladro è riuscito ad entrare all'interno di un negozio del quartiere Otretorrente e a rubare i soldi contenuti nel fondo cassa.

La mattina seguente il proprietario si è accorto del furto e una persona che vive nel condominio gli ha riferito di aver visto il ladro, e di averlo scacciato lanciando delle bottiglie di vetro. Alla domanda sul perchè non avesse chiamato le forze dell'ordine, la risposta è stata "perchè non sarebbero venute".

Il proprietario, passato il momento di sconforto, la scritto nelle chat private dei gruppi di controllo di vicinato che "ci tenevo a mettervi al corrente della cosa, ricordando che bisogna tenere gli occhi aperti e avvisare le forze dell'ordine e cercare di coinvolgere piu gente possibile."

Un grande esempio di solidarietà per gli altri negozi di vicinato, che nel Montanara sono ancora tanti, e di aggregazione, per incalzare i gruppi di quartiere a crescere di più per un controllo (in sicurezza) più capillare, con maggiori sinergie con le forze dell'ordine. In queste poche righe ha riassunto buona parte del lavoro che i gruppi di controllo di vicinato, e ha donato alla popolazione un grande senso civico.