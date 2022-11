Monte Cusna, cade e si procura un trauma sul sentiero del rientro

Un uomo di Busseto, classe 1967, stava facendo rientro dal rifugio Città di Sarzana quando è scivolato procurandosi un trauma all'arto inferiore che gli ha impedito di proseguire in autonomia. L'uomo si trovava con una comitiva e con una guida escursionistica che ha allertato e attivato il Soccorso Alpino.

Sul posto, sono intervenuti i tecnici delle stazioni del Soccorso Alpino sia di monte Cusna sia monte Orsaro. I soccorritori hanno quindi trasportato l'infortunato fino al Passo Lagastrello dove era presente l'ambulanza e la Croce Rossa di Monchio che hanno preso in carico il parmense per trasportarlo all'ospedale Sant'Anna di Castelnuovo nè Monti per i controlli del caso.