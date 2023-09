Monte Orsaro, diciottenne schiacciato da un albero: in elisoccorso al Maggiore

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Orsaro per un diciottenne che, vicino alla strada che da Lagoni porta a Badignana (Bosco, in provincia di Parma), è rimasto schiacciato sotto un albero. Il ragazzo si trovava con i genitori sul monte per una gita: questi hanno subito chiamato il soccorso alpino, giunto con un fuoristrada sul posto sono giunti. Nel contempo è stato attivato per l'evacuazione EliBrescia. Il giovane è stato stabilizzato e posto su barella per il trasporto all'elisoccorso che ha successivamente verricellato l'infortunato insieme al personale tecnico e medico del velivolo. Il giovane, che ha probabilmente riportato un trauma toracico, è stato portato all'ospedale Maggiore di Parma per ricevere le cure del caso. Sul posto, insieme ai tecnici della stazione monte Orsaro erano presenti gli operatori dell'automedica dell'Assistenza Pubblica di Langhirano e i Carabinieri Forestali in pronta partenza ai cancelli di Lagoni.