Monte Tavola, runner si infortuna durante una gara: 54enne in ospedale

In azione i tecnici del Soccorso Alpino

Nella giornata di sabato 18 settembre i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti in aiuto di uno sky-runner impegnato in una competizione podistica sul crinale est parmense, più precisamente in una zona compresa tra il Monte Tavola e il Passo del Cirone, nel comune di Corniglio.

Gli operatori del SAER erano già nelle vicinanze proprio per garantire la sicurezza dei partecipanti lungo il percorso quando sono stati contattati per un corridore con una forte distorsione alla caviglia. Una volta raggiunto l'uomo, un parmigiano di 54anni, i tecnici lo hanno assicurato alla barella e trasportato fino alla strada carrabile, dove è stato affidato ai volontari dell'Assistenza Pubblica di Langhirano e trasportato all'ospedale Maggiore di Parma con una sospetta frattura alla caviglia.