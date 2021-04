Montechiarugolo, grosso incendio in un fienile: in fumo 600 balloni di fieno

Un incendio si è sviluppato nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 aprile all'interno di un grosso fienile a Montechiarugolo. Il rogo si è sviluppato dopo le ore 3: sul posto sono arrivati - in pochi attimi - alcune squadre dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri. Secondo le prime informazioni sarebbe andati in fiamme 600 balloni di fieno. Gli operatori del 115 sono al lavoro anche nella mattinata di oggi, martedì 6 aprile, per spegnere l'incendio.