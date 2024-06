Montechiarugolo, in fiamme un trattore: vigili del fuoco al lavoro

Due squadre di vigili del fuoco sono intervenute a San Geminiano per un trattore divorato dalle fiamme. Ieri sera, intorno alle 20, dopo la chiamata alla centrale operativa di via Chiavari, sono partite due squadre in direzione Montechiarugolo. Su un campo, avvolto dalle fiamme, il mezzo pesante. Testimoni raccontano che all'improvviso il fuoco si è anche esteso ad alcune sterpaglie, dopo essere partito chiaramente dal trattore. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato al rogo, al lavoro i vigili del fuoco per chiarire la situazione.