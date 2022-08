Incidente ieri sera senza consenguenze per il conducente di un tir nei pressi di Montechiarugolo, nella frazione di La Fratta. Poco dopo le 23, per cause ancora in corso di accertamento, l'autoarticolato si è ribaltato sul lato della carreggiata. L'autista non ha riportato ferite, riuscendo a uscire illeso dopo l'impatto. Si sono formate delle code lungo la strada.