Montechiarugolo, trovato con caricatore e proiettili in casa: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Monticelli Terme hanno tratto in arresto un italiano di 51 anni del luogo. In particolare, nella serata del 21 luglio una pattuglia della Stazione di Monticelli Terme è intervenuta in Montechiarugolo, su richiesta di una cittadina, per una lite fra conoscenti. I Carabinieri intervenuti per accertare i fatti, ricorrendone i presupposti, hanno dato corso ad una perquisizione locale delle parti coinvolte nella lite, rinvenendo nella disponibilità di un uomo italiano di 51 anni un caricatore di una pistola Glock contenente 6 munizioni e un contenitore di vetro con circa 600 grammi di polvere pirica, nascosti in diversi ambienti dell’abitazione. Considerato il palese stato di flagranza di detenzione illegale di materiale esplodente, lo stesso è stato dichiarato in stato di arresto e ristretto ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.