Monticelli, in casa aveva una serra artigianale con 45 piantine di marijuana: denunciato 60enne

Un forte odore di marijuana proveniva dalla sua abitazione. Così i carabinieri, che stavano effettuando alcuni controlli in zona, hanno deciso di perquisire la casa di un 60enne di Monticelli Terme. All'interno i militari hanno trovato ben 45 piante di marijuana, due bilancini di precisione e diverse buste di plastica per la conservazione della sostanza, oltre ad una macchina per il sottovuoto. Il 60enne è stato denunciato in stato di libertà per coltivazione di sostanze stupefacenti.