Monticelli: i Nas sequestrano 21 chili di prodotti scaduti in un panificio

Mancavano anche gli attestati di formazione per il personale alimentarista: multe per 2.400 euro

Nel corso di alcuni controlli per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie i carabinieri dei Nas hanno sequestrato 21 chili di prodotti alimentari scaduti all'interno di un panificio di Monticelli Terme. Il legale rappresentante di 48 anni si è visto notificare il provvedimento da parte dei militare del Nucleo Antisofisticazione e Sanità. Il valore commerciale dei prodotti sequestrati è di 500 euro. E' stata riscontrata la mancanza, per tutti e quattro i dipendenti, degli attestati di formazione per il personale alimentarista. Il titolare è stato quindi multato per 2.400 euro.