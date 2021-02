Monticelli, violano il coprifuoco e si picchiano ubriachi in strada: multati tre stranieri

Erano in strada dopo l'orario fissato per il coprifuoco, ubriachi, e si stavano picchiando. Tre stranieri sono stati fermati, identificati e sanzionati dai carabinieri della Radiomobile del comando provinciale di Parma che, nella nottata di ieri 1° febbraio, si sono portati sul posto dopo una segnalazione. I militari, dopo aver visto i tre che si stavano picchiando violentemente in strada, li hanno bloccati, identificati e multati. Tutti e tre erano in uno stato di alterazione psicofisica: a bordo dell'auto di uno dei tre c'erano vari arnesi da scasso. I tre sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme anticontagio e per ubriachezza molesta: per uno di loro è scattata anche una denuncia per possesso di oggetti atti ad offendere.