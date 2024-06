Morte del prof Del Chicca, aperta un’inchiesta per omicidio stradale

È stato aperta un'inchiesta sulla morte del professor Franco Del Chicca. L'ipotesi è di omicidio stradale. Franco Del Chicca, morto qualche giorno fa all'ospedale Maggiore, dove era ricoverato in gravissime condizioni in seguito all'incidente che lo aveva coinvolto, è stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta.

Franco Del Chicca era figlio di Renzo, fondatore della pallavolo a Parma. Diplomato all'Isef, aveva insegnato nelle scuole di Parma e di recente teneva alcune lezioni e corsi nella palestra Wellfit di Parma oltre a insegnare volley ai ragazzi.