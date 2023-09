Greta, morta a 18 anni per un malore: "Resterai per sempre nei nostri cuori"

Si è sentita male nel pomeriggio di sabato, verso le ore 16, mentre si trovava a bordo di un autobus nella zona di via Abbeveratoria a Parma ed è morta. Greta Botti, una giovane di 18 anni originaria di Licciana Nardi, è stata colta da un malore probabilmente causato da un problema cardiaco. Greta si trovava nella nostra città perchè aveva deciso di iscriversi al ramo economico-commerciale dell'Università di Parma. Era in città per cercare un alloggio in vista del trasferimento. Dopo aver frequentato il liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Villafranca in Lunigiana aveva scelto quella strada. Le cause della morte verranno stabilite nei prossimi giorni.

Il Comune di Aulla: "Ci stringiamo con un abbraccio alla famiglia di Greta"

La notizia è arrivata subito ad Aulla: la città si è stretta intorno al dolore della famiglia. La diciottenne viveva insieme al padre Riccardo Botti, alla madre Ira Zanotto e al fratello maggiore Nicolò, in una casa all’uscita del paese di Terrarossa, frazione del comune di Licciana Nardi. I genitori gestiscono il Caffè Boasi in via Felice Pioli ad Aulla. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa della 18enne. Il sindaco di Licciana Nardi si è recato a Terranossa mentre sulla pagina Facebook del Comune di Aulla si legge: "L’amministrazione e tutta la cittadinanza si stringono con un affettuoso abbraccio attorno alla famiglia Botti e Zanotto per l’improvvisa scomparsa della giovanissima Greta. Alla mamma Ira, al babbo Riccardo ed al fratello Nicoló giungano, così come a tutti i famigliari e gli amici, sentite condoglianze".

La famiglia apre una raccolta fondi per l'ospedale Gaslini di Genova

u proposta dei famigliari di Greta è iniziata una raccolta di offerte in denaro. Quanto raccolto sarà interamente devoluto a favore dell’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova dove Greta e’ stata amorevolmente seguita e curata in questi anni per le problematiche legate alla sua salute.

Presso il “caffè del centro” di Piazza Gramsci ad Aulla la famiglia ha messo a disposizione una cassetta dove e’ possibile effettuare la donazione in denaro che naturalmente e’ libera e senza nessuna cifra minima. Ognuno potrà decidere se, e sopratutto, quanto devolvere per poter consentire all’Istituto suddetto di progredire nella ricerca e nelle cure consentendo così di aiutare altri pazienti. La famiglia ringrazia sentitamente tutti coloro che in questi tristi e terribili giorni sia di persona, attraverso i social o con telefonate, hanno espresso la loro vicinanza per la prematura e dolorosissima scomparsa di Greta. I famigliari di Greta hanno deciso che si svolgerà una cerimonia funebre ma in forma strettamente privata.