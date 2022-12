Morti sul lavoro, Parma peggio di Bologna: 5 incidenti mortali in 10 mesi

Parma si classifica al quinto posto in Emilia-Romagna e al 65esimo in tutta Italia, in relazione all'indice di incidenza sugli occupati, per quanto riguarda gli incidenti mortali sul lavoro. Nel corso del 2022, dal 1° gennaio e fino al 31 ottobre, sono stati registrati infatti cinque infortuni mortali. Sono questi i dati diffusi dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering. Meglio di noi anche Bologna, che si classifica al 90esimo posto mentre peggio di noi Modena, Piacenza, Forlì-Cesena e Ravenna.

Le Regioni a finire in zona rossa alla fine dei primi dieci mesi del 2022, con un’incidenza superiore a +25% rispetto alla media nazionale (Im=Indice incidenza medio, pari a 29,2 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori) sono: Valle D’Aosta, Trentino-Alto Adige, Umbria, Calabria e Basilicata. In zona arancione: Puglia, Campania, Sicilia, Marche, Toscana, Molise, Veneto e Piemonte. In zona gialla, cioè sotto la media nazionale: Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna. In zona bianca, ossia la zona in cui l’incidenza delle morti sul lavoro è la più bassa: Liguria e Friuli-Venezia Giulia.

Le tabelle sono elaborate dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Vega Engineering a partire dai dati ufficiali INAIL. Sono stati considerati solo gli infortuni mortali accaduti in occasione di lavoro, con esclusione quindi di quelli in itinere. Le province sono elencate in ordine di incidenza degli infortuni mortali, rispetto al valore di incidenza media nazionale, cioè il numero di infortuni mortali ogni milione di occupati. Il colore delle celle in cui viene riportato l’indice di incidenza degli infortuni mortali indica la fascia di appartenenza delle province secondo il seguente criteri.