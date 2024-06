Morti sul lavoro, il Parmense è in 'zona rossa'

Migliorano i dati sugli infortuni mortali sul lavoro nel Parmense, ma la situazione rimane emergenziale nel resto della regione. “Con un’incidenza di mortalità superiore alla media nazionale, l’Emilia-Romagna si colloca in zona rossa nella mappatura dell’emergenza, ovvero quella in cui si trovano le regioni con un rischio di mortalità più elevato rispetto alla media del Paese. Stiamo parlando di un indice di incidenza di mortalità per milione di lavoratori pari a 13,8, ben superiore rispetto al dato medio nazionale (8,7)”. A dirlo è l’Osservatorio Sicurezza Vega che ha elaborato una mappatura del rischio rispetto all’incidenza della mortalità basandosi sui dati Istat.

La zona rossa, quella in cui si trova l’Emilia-Romagna, è la zona che raggruppa le regioni con l’incidenza di mortalità sul lavoro tra le più elevate a livello nazionale. A fine aprile 2024, il rischio di infortunio mortale in regione (13,8 morti per milione di occupati) risulta superiore a quello medio nazionale (8,7). Per quanto riguarda le incidenze, nel dettaglio, in regione si scopre che solo Ravenna e Piacenza sono in zona bianca con un’incidenza di mortalità pari rispettivamente a 5,9 e 0,0. Si trovano in zona rossa tutte le altre province: Ferrara (20,4), Modena (18,5), Bologna (16,9), Parma (14,2), Rimini (13,9), Reggio Emilia (12,4) e Forlì-Cesena (11,2). Le Attività Manifatturiere, nel primo quadrimestre 2024, sono in cima alla graduatoria delle denunce di infortunio in occasione di lavoro (3.974).

Lo studio

L’incidenza degli infortuni mortali indica il numero di lavoratori deceduti durante l’attività lavorativa in una data area (regione o provincia) ogni milione di occupati presenti nella stessa. Questo indice consente di confrontare il fenomeno infortunistico tra le diverse regioni, pur caratterizzate da una popolazione lavorativa differente. La zonizzazione utilizzata dall’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega Engineering dipinge il rischio infortunistico nelle regioni italiane secondo la seguente scala di colori: bianco dove l’incidenza infortunistica risulta inferiore al 75% dell’incidenza media nazionale, giallo quando è compresa tra il 75% e il valore medio nazionale, arancione per un’incidenza infortunistica compresa tra il valore medio nazionale e il 125% dell’incidenza media nazionale, rosso quando il dato è superiore al 125% dell’incidenza media nazionale.