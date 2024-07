Esce per lavorare nei campi: 75enne trovato morto

E' uscito per svolgere alcuni lavori nei campi nel pomeriggio di lunedì 8 luglio e non ha più fatto ritorno a casa. Dopo poco i famigliari sono usciti per cercarlo ma il 75enne Riccardo Sandei era disteso di fianco al trattore. Quando sono arrivati sul posto, insieme ai tecnici del soccorso alpino del monte Ordaro e l'equipe tecnico-sanitaria dell'elisoccorso di Pavullo, i medici hanno constatato il decesso dell'uomo.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio dell'8 luglio in località Valditacca, nel comune di Monchio delle Corti. Sul posto sono giunti i tecnici della stazione monte Orsaro e l'equipe tecnico-sanitaria dell'elisoccorso, sbarcata da EliPvaullo, i cui medici hanno potuto solo constatare il decesso della persona. Sul posto erano presenti anche i volontari della Croce Rossa di Monchio ed i carabinieri mentre per la rimozione della salma si è dovuto attendere il via libera del Magistrato: i tecnici del Soccorso Alpino hanno quindi posizionato l'uomo su barella e l'hanno trasportato fino alla strada carrabile dove lo hanno consegnato all'ambulanza.