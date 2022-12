Lutto nel ciclismo: è morto Vittorio Adorni

Il mondo del ciclismo è in lutto: è morto il campione parmigiano Vittorio Adorni, aveva 85 anni. Da corridore professionista vinse il Giro d'Italia del 1965 e il Mondiale di Imola nel 1968. Dopo il ritiro fu anche dirigente sportivo, conduttore televisivo e opinionista. L’ex ciclista è spirato nella notte a San Lazzaro Parmense, località in cui era nato 85 anni fa. Professionista dal 1961 al 1970, l’emiliano ebbe la sua giornata di massima gloria nel 1968, quando si laureò Campione del Mondo di fronte al pubblico di Imola al termine di una fuga leggendaria. Vittorio Adorni vinse il Giro d’Italia nel 1965 e salì sul podio della Corsa Rosa in altre due occasioni (secondo nel 1963 e nel 1968). Tra gli altri risultati di lusso i tre podi consecutivi alla Liegi-Bastogne-Liegi (tra il 1963 e il 1965, senza mai riuscire a vincerla) e la seconda piazza alla Milano-Sanremo nel 1965. Ne ha dato notizia Norma Gimondi, figlia di Felice, con un post su Facebook: "Ciao Vittorio, salutami papà".