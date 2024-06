Morto Franco del Chicca, storico allenatore di volley

Non ce l'ha fatta Franco Del Chicca, morto nella notte all'ospedale Maggiore, dove era ricoverato in gravissime condizioni in seguito all'incidente che lo aveva coinvolto: è stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta.

Franco Del Chicca era figlio di Renzo, fondatore della pallavolo a Parma. Diplomato all'Isef, aveva insegnato nelle scuole di Parma e di recente teneva alcune lezioni e corsi nella palestra Wellfit di Parma oltre a insegnare volley ai ragazzi.

In mattinata è arrivato il messaggio di cordoglio del Sindaco per Franco Del Chicca: "Se ne va un uomo che ha dedicato la sua vita allo sport e ai giovani, cui la nostra città e il nostro Paese devono tanto. La pallavolo parmigiana perde un amico e un grande professionista. Ci stringiamo al dolore dei familiari e siamo certi che Parma saprà ricordare Franco come merita".

Dice Monica Cantarelli, responsabile della palestra Wellfit: "Un giorno triste. La sua vitalità, la sua simpatia, il suo buon umore e le sue barzellette ci mancheranno. Qui in palestra era di casa. Franco, ci mancherai molto".