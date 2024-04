E' morto lo psichiatra Simone Bertacca

E' morto nella giornata di ieri, domenica 28 aprile, Simone Bertacca. Aveva 60 anni. Secondo le prime informazioni il noto medico psichiatra, per anni responsabile del Servizio dipendenze patologiche (Sert) di Parma sarebbe stato colto da un malore improvviso. Psichiatra e psicoterapeuta dell',Ausl di Parma era particolarmente apprezzato per il suo impegno sociale la sua disponibiità e per la capacità di entrare in dialogo con i pazienti. E' stato anche direttore del Centro Studi delle Farmacotossicodipendenze e del programma dipendente patologiche dell'Unità di strada. Attualmente Simone Bertacca guidava il Sert di Guastalla.