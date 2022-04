Motociclista perde il controllo e sbatte violentemente a terra: necessario l'elisoccorso

Nella tarda mattinata di giovedì 14 aprile il Soccorso Alpino e Speleologico è stato impegnato in un intervento in aiuto di un motociclista caduto su un sentiero non distante dalla località di Case Carpaneto, nel comune di Borgotaro, lungo il crinale che digrada dal Monte Molinatico. Un uomo di cinquantasei anni residente a Massa è caduto, durante una gita con alcuni amici motociclisti, urtando violentemente contro il terreno ed accusando un forte dolore ad una spalla.

Impossibilitato a riprendere la marcia, ha così chiamato la centrale operativa del 118, che ha disposto l'invio di una squadra del Soccorso Alpino, di EliPavullo e dell'ambulanza dell'Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto. Arrivati sul posto, i soccorritori hanno stabilizzato ed assicurato l'uomo alla barella, successivamente il tecnico del SAER a bordo dell'elicottero sanitario ha predisposto, insieme ai tecnici territoriali, il recupero dell'infortunato con il verricello. Il motociclista è stato trasportato all'Ospedale Maggiore di Parma con una sospetta lussazione dell'arto inferiore.