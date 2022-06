In auto quattro motoseghe con marchi contraffatti: due denunce

Due uomini, un 58enne e un 42enne residenti in provincia di Napoli, sono stati fermati dai carabinieri a Busseto. In auto avevano quattro motoseghe con motore a scoppio, alimentate a benzina, con marchi contraffatti. I due sono stati denunciati per ricettazione ed illecita contraffazione degli attrezzi.

L'episodio si è verificato ieri, giovedì 9 giugno: i due, a bordo di un'auto, sono stati fermati in via Bersaglieri d’Italia a Busseto. Durante il controllo i militari, che stavano effettuando controlli in zona per contrastare i furti, hanno trovato nel bagagliaio quattro motoseghe con motore a scoppio alimentato a benzina ed i relativi kit di smontaggio, tutte e quattro uguali, ma riportanti nomi e marchi differenti su

ognuna di esse. I due non erano in possesso di alcun documento di trasporto, scontrino o fattura d’acquisto, e non era nemmeno autorizzati alla vendita al dettaglio o all’ingrosso.

Alla richiesta di spiegazione dei militari, il 42enne ha dichiarato che gli attrezzi a suo dire erano di origine cinese ma che non poteva presentare nessun documento di compravendita. Pertanto i due, portati in caserma per i necessari accertamenti, venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e per il commercio di prodotti con marchi contraffatti. I quattro elettroutensili venivano invece sottoposti a sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.