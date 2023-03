Mulino Castelletto, è morto il pedone investito da un fuoristrada

Non ce l'ha fatta il 75enne investito nel pomeriggio da un fuoristrada durante un incidente a Mulino Castelletto, località tra Bardi e Varsi. Era apparso subito grave per questo motivo era stato trasportato al Maggiore di Parma in elisoccorso. Con il passare delle ore le sue le sue condizioni sono peggiorate. L'uomo, investito da un anziano sulla ottantina che è stato ricoverato all'ospedale di Borgotaro per accertamenti, ha perso la vita. La polizia locale sta lavorando per risalire alle cause che hanno portato all'incidente: sembra che il 75enne stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali. Immediati i soccorsi del 118, con un'automedica sul posto. Necessario l'intervento dell'elicottero, partito dall'Ospedale di Parma.