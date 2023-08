Questura in lutto: muore a 61 anni il commissario Ledis Fontana

E' morto, a soli 61 anni, il poliziotto Ledis Fontana. Dopo una lunga malattia l'agente, uno dei pilastri della Questura di Parma, è venuto a mancare. Ledis Fontana, conosciuti dai colleghi per la sua professionalità ed umanità, è stato responsabile della Sezione furti, rapine e reati contro la persona della Squadra mobile della Questura di Parma. Dall'anno scorso era in pensione. Oggi i colleghi di borgo della Posta lo ricordano come un grande poliziotto e un grande uomo.