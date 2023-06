Stroncato da un malore dopo il lavoro: muore operaio 46enne di Parma

Un operaio di 46 anni di Parma, come riportato da BresciaToday, è stato trovato senza vita nella stanza dell'albergo dove alloggiava per ragioni di lavoro in provincia di Brescia. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, mercoledì 21 giugno, all’interno di un albergo di via Mazzini a Esine. A lanciare l’allarme, poco prima delle 20, sarebbero stati alcuni colleghi, insospettiti dall'assenza del 46enne a cena.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: in pochi minuti sul posto è sopraggiunta un'automedica. Per il 46enne, che abitava in provincia di Parma, non c'era ormai più nulla da fare: il suo cuore aveva già cessato di battere.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Nessun dubbio sulle cause della morte: il 46enne sarebbe stato colto da un improvviso e, purtroppo, fatale attacco cardiaco e non sarebbe nemmeno riuscito a chiedere aiuto.