Tragedia nel cortile di casa: 59enne muore schiacciato dall'auto che sta riparando

E' morto schiacciato dalla sua auto mentre stava effettuando una riparazione nel cortile della sua abitazione di Campegine, nel reggiano. Lorenzo Brozzi, 59 anni, un passato come lavoratore di un caseificio di Monticelli, è deceduto sul colpo nel pomeriggio dell'8 novembre, poco dopo le ore 15. Il veicolo, che aveva sollevato per effettuare una piccola riparazione, gli è caduto addosso. Sul posto i soccorritori del 118 e gli operatori dell'elisoccorso partito in volo dall'Ospedale di Parma: per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura che ha aperto un fascicolo.