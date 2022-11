Tragedia sulla Brescia-Parma, cerca di attraversare i binari: 82enne muore travolto dal treno

Gianfranco Tomasoni, 82 anni, è morto dopo essere stato travolto da un treno in corsa sulla linea Brescia-Parma. La tragedia è avvenuta lunedì sera poco prima delle 19: pare che l'anziano abbia cercato di attraversare i binari nonostante il semaforo rosso e la barra del passaggio a livello abbassata. Nel fare pochi passi sarebbe stato travolto da un treno in corsa della linea Brescia-Parma: il macchinista avrebbe fatto il possibile per rallentare ed evitare l'impatto, ma senza riuscirci. Il corpo senza vita del povero Tomasoni è stato trascinato sui binari per decine e decine di metri.

E' successo a Calvisano, dove c'è il passaggio a livello di Via Beata Cristina, affacciato sulla Strada provinciale. Tomasoni stava tornando a casa, dove c'era il figlio ad aspettarlo: quest'ultimo, non vedendolo arrivare, si è mobilitato ed è uscito a cercarlo, finché non ha visto l'insolito viavai di sirene.

Morto sul colpo

Per l'82enne non c'è stato niente da fare, morto sul colpo: i sanitari dell'automedica e dell'ambulanza della Croce Rossa non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi, come da prassi, sono stati affidati agli agenti della Polfer, la Polizia ferroviaria: sul posto anche i carabinieri della compagnia di Desenzano e i Vigili del Fuoco arrivati da Verolanuova e Castiglione delle Stiviere.

Circolazione interrotta

Erano circa 50 i passeggeri a bordo del convoglio: la circolazione ferroviaria è stata interrotta per tutta la sera, per loro trasferimento obbligato a bordo di una navetta sostitutiva. Sarebbero diversi i testimoni, a bordo delle auto in coda al semaforo rosso, che avrebbero assistito alla scena. Tomasoni era un agricoltore in pensione: si stava godendo il meritato riposo dopo una vita di fatiche