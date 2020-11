Mutuo casa, il comune di Fontevivo paga la rata alle giovani coppie

“In questa crisi di cui non si intravede ancora la fine, chi decide di fare figli deve essere sostenuto, aiutato e anche ringraziato dalle Istituzioni. L’Amministrazione Comunale, anche quest’anno, aiuterà chi mette su famiglia a Fontevivo a pagare il mutuo per la casa: vogliamo che il nostro Comune sia attrattivo per le giovani coppie che fanno figli. Si fanno tanti discorsi sulla crisi della natalità, ma se restano solo discorsi, le culle rimangono vuote. Invece ci vogliono fatti concreti, a partire dal diritto alla casa e da veri incentivi alla natalità”, dice Tommaso Fiazza, Sindaco leghista di Fontevivo, in provincia di Parma.

L’Amministrazione Comunale erogherà infatti un contributo fino a due rate del mutuo, e comunque per un importo complessivo entro i 1.000 euro, per l’acquisto o la riqualificazione della prima casa a quelle coppie che aspettano un bimbo o ne abbiano già purché minori. Il contributo sarà incrementato del 20% per ciascun figlio minore presente nel nucleo familiare, ulteriore al primo, fino all’importo massimo erogabile di 1.000 euro.

È richiesto un isee non superiore a 28 mila euro e la somma delle età della coppia non deve superare i 78 anni. Il Comune di Fontevivo riconosce il beneficio a chi non ha proprietà immobiliari né in Italia, né all'estero.

“Sono mesi di grande incertezza per tutti – spiega Costanza Zecca, assessore al Sociale – le istituzioni hanno il dovere di stare vicine alle famiglie e sostenerle con ogni mezzo a disposizione. Fontevivo è un piccolo comune, ma dall’inizio della crisi, l’amministrazione ha sostenuto famiglie ed attività economiche nella loro battaglia quotidiana. Nonostante le risorse siano limitate, la nostra priorità è dare risposte concrete alla Comunità, soprattutto in un momento di forte crisi e incertezza come quello che stiamo vivendo.”

Tutte le informazioni necessarie sono nel bando pubblicato sul sito internet del Comune di Fontevivo (https://www.comune.fontevivo. pr.it/notizie/contributi- favore-di-giovani-coppie-con- figli-minori-spese-relative- mutui-ipotecari-la-casa).