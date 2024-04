Napoli-Parma Under 16, rissa sugli spalti: un genitore in ospedale

Ancora una rissa sui campi da calcio. Durante la partita Napoli-Parma, del campionato Under 16, disputatasi domenica pomeriggio in Campania, i carabinieri sono intervenuti a via Camillo Guerra nel centro sportivo Kennedy per una segnalazione di una rissa. Da una prima sommaria ricostruzione pare che, durante la partita, alcuni genitori abbiano litigato tra loro per poi finire alle mani. Ad avere la peggio un 54enne di Cadelbosco di Sopra (Re) che è stato soccorso da personale del 118. All’uomo, trasferito nell’ospedale di Giugliano in Campania, è stata diagnosticata una “frattura chiusa delle ossa nasali e abrasione o ustione da attrito senza menzione di infezione”. Sette i punti di sutura e 7 i giorni di riposo medico. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Vomero impegnati a ricostruire l’intera vicenda.