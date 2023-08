Blitz dei Nas, 42 chili di prodotti scaduti in una gastronomia della Val Taro: multe per 2 mila euro

Nei giorni scorsi, nel contesto dell'operazione "Estate Tranquilla", i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Parma hanno eseguito una serie di ispezioni igienico-sanitarie su diverse attività commerciali con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza alimentare per i consumatori.

In Provincia di Parma un'ispezione igienico-sanitaria è stata condotta presso un bar-gastronomia sito in un comune della Val di Taro, evidenziando diverse criticità. Nel corso dell'ispezione sono stati rinvenuti e sequestrati amministrativamente 42,5 kg di prodotti alimentari semilavorati (pasta congelata,

tranci di carne, preparazioni gastronomiche, salumi) dal valore complessivo di circa mille euro. Alcuni di questi prodotti erano privi di indicazioni sulla rintracciabilità e altri avevano superato la data di validità. Sono state inoltre rilevate carenze igienico-sanitarie nelle cellette frigo, dove si accumulava sporco e ghiaccio. L'adiacente cortile presentava rifiuti e materiale vario. Il legale responsabile è stato sanzionato per un importo di 2.000 euro. È stata anche emessa una diffida per la risoluzione delle problematiche igieniche accertate;

Nella Bassa Parmense, i Carabinieri del Nas di Parma hanno condotto un'ispezione igienico-sanitaria presso un supermercato, scoprendo la presenza di 7 confezioni di panna alimentare scadute. Il legale responsabile è stato sanzionato per un importo di 2 mila euro.