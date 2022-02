Tamponi irregolari: i Nas multano una farmacia di Fidenza

Le schede per il consenso informato erano compilate in modo parziale e il luogo di esecuzione dei test antigenici non erano indicati. Nei guai, dopo quella di Sissa, anche una farmacia di Fidenza che è stata coinvolta nei controlli portati avanti dai carabinieri dei Nas nell'ambito delle attività per verificare la correttezza nell'effettuazione di tamponi anticovid in alcuni centri. Le irregolarità sono state scoperte dai militari che, analizzando i documenti messi a disposizione dalla farmacia, si sono accorti che i clienti non erano idenficati in modo corretto.

Qualche giorno fa i Nas avevano multato anche una farmacia di Sissa Il personale addetto all’esecuzione dei tamponi, infatti - secondo quanto accertato dai militari - non utilizzava dispositivi di protezione individuale, in particolare il camice monouso e la protezione oculare, e non sostituiva i guanti in lattice monouso tra un cliente. I Nas hanno anche verificato che il personale non sanificava il luogo di somministrazione dei test.