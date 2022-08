Blitz dei Nas a Parma, sporcizia e ragnatele in una gelateria, in un'altra sequestrati 20 chili di prodotti scaduti

Controlli dei Nas. A Parma presso un sono stati sequestrati 20 chili di prodotti alimentari per gelateria, dal valore commerciale di circa 500 euro, poiché recavano la data di validità decorsa. Per questo motivo al legale rappresentante dell’attività è stata contestata una sanzione amministrativa di 2 mila euro. Presso un’altra gelateria era assente l’elenco degli ingredienti delle sostanze utilizzate che possono provocare allergie o intolleranze. Sono state inoltre riscontrate carenze igienico sanitarie dovute alla presenza di sporcizia sulle superfici delle pareti e dei pavimenti, di formazioni di ragnatele e di materiale vario non attinente con l’attività. Nei confronti del titolare della gelateria è stata emessa una diffida volta a risolvere le criticità accertate.

Nell’ambito dei servizi di controllo sulla sicurezza alimentare ed in particolare sulla produzione e vendita di gelato disposti su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i militari del N.A.S. di Parma hanno svolto ispezioni igienico sanitarie presso numerose gelaterie delle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia. Sono stati sequestrati complessivamente 112 kg di prodotti alimentari scaduti o non tracciati e sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale di 9000 euro. Per una gelateria in provincia di Reggio Emilia è stata disposta la sospensione.