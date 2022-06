I Nas sequestrano 3 milioni di compresse di integratore alimentare: multe per oltre 6 mila euro

Nell’ambito dei controlli disposti dal Comando carabinieri per la Tutela della Salute e volti a contrastare il traffico illecito di farmaci, di sostanze dopanti e di integratori alimentari, i carabinieri del Nas di Parma, presso una farmacia della provincia di Piacenza, hanno rinvenuto una confezione di integratore alimentare per la disfunzione erettile che, da successivi accertamenti, è risultato assente

dal registro nazionale degli integratori del Ministero della Salute.

Il controllo è stato quindi esteso all’azienda distributrice dell’integratore, sita in provincia di Cremona. Qui i militari del Nas emiliano hanno sottoposto a sequestro oltre 83 mila confezioni dello stesso integratore, per un totale di 3 milioni di compresse, per un valore commerciale di circa 2,5 milioni di euro.

Nei confronti del legale rappresentante dell’azienda distributrice è stata emessa una sanzione amministrativa di 6 mila e 600 euro per aver commercializzato l’integratore alimentare senza che per lo stesso si fosse conclusa favorevolmente la procedura di notifica al Ministero della Salute con conseguente inserimento nell’apposito registro nazionale.