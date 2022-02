Dice di essere disoccupata per non pagare il ticket: multa di 493 euro

I carabinieri del Nas di Parma hanno sanzionato una donna che aveva autocertificato di essere disoccupata, ottenendo così l’esenzione del ticket per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale che le sarebbero costate circa 164 euro. Gli accertamenti dei militari hanno permesso di appurare che la donna aveva dichiarato il falso, fornendo una situazione occupazionale e reddituale non veritiera, dal momento che in realtà percepiva un reddito tale da non poter beneficiare di alcuna esenzione. Alla stessa, che dovrà rimborsare la Ausl di Parma dell’importo di 164 euro, è stata comminata una sanzione amministrativa di 493 euro.