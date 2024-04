Nasce prematuro con gravi patologie cardiache: trasferito al Gaslini

Un bambino nato prematuro e con gravi patologie cardiache è stato trasferito dal Maggiore di Parma all’istituto Gaslini di Genova con un volo notturno d'urgenza grazie a un elicottero dei vigili del fuoco. Una corsa contro il tempo per cercare di salvare quella giovane vita. Un’impresa alla quale hanno concorso i professionisti sanitari di Parma e quelli di Genova, assieme ai vigili del fuoco di Genova e di Bologna. Nel tardo pomeriggio di venerdì 5 aprile, un’équipe medica ed infermieristica, altamente specializzata in situazioni di emergenza extra ospedaliera, è stata trasferita dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco della Liguria, con a bordo attrezzature di monitoraggio medico avanzate, al Maggiore della città ducale. Solo a tarda sera il piccolo paziente sarebbe stato pronto per essere trasferito. È quindi stato richiesto ausilio al Reparto Volo dei vigili del fuoco di Bologna che ha fatto alzare in volo il Drago 147, decollato dall’aeroporto Guglielmo Marconi, che, poco prima delle 23, ha trasportato il neonato al centro specialistico del capoluogo ligure per essere sottoposto alle necessarie terapie avanzate in grado di salvargli la vita.