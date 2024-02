Nasconde 4 chili di droga nelle scatole dei croccantini per il cane: giovane arrestato

Nascondeva ben 4 chili di droga, tra hashish e marijuana, nelle scatole di croccantini per i cani. Quando i finanzieri in borghese lo hanno fermato in via Garibaldi a Parma ha reagito sferrando calci e pugni contro gli agenti. Un giovane italiano è stato arrestato con le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 7 febbraio in pieno centro a Parma,

I finanzieri si sono insospettiti per l’atteggiamento del giovane, poi risultato residente a Foggia, il quale portava con sé un sacco per la spesa contenente varie confezioni di croccantini per cani. Lo hanno fermato ma, alla richiesta dei militari di fornire le proprie generalità, ha reagito aggredendoli e scagliando verso di loro il sacco per poi scappare.

Una volta raggiunto, l’uomo ha iniziato a sferrare pugni e calci nei confronti dei militari i quali lo hanno bloccato in sicurezza e hanno proceduto alle attività di controllo delle confezioni di mangime che, già a prima vista, presentavano un contenuto difforme dai classici croccantini per cani. L’ispezione ha permesso di rinvenire 6 confezioni di sostanza stupefacente di cui 3 del tipo marijuana e 3 del tipo hashish, rispettivamente del peso di 1 chilo e 3 chili

A conclusione delle attività il giovane è stato tratto in arresto per le ipotesi di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale e condotto presso la casa circondariale di Parma, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

L’individuazione e il successivo sequestro della droga hanno evitato che lo stupefacente potesse essere verosimilmente recuperato da altri soggetti per la successiva illegale commercializzazione sul territorio locale che avrebbe fruttato elevati guadagni