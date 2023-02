Nasconde la droga e i soldi dello spaccio nelle scatole delle caramelle: denunciato 18enne

La droga nelle scatole delle caramelle. E' questo il nascondiglio utilizzato da un pusher 18enne, fermato e denunciato dai carabinieri a Salsomaggiore Terme.

Il giovane, già noto per piccoli precedenti, sottoposto a perquisizione è stato trovato con diversi grammi di hashish, nascosti in alcune scatole di caramelle, e diverse centinaia di euro in banconote di vario taglio. Accompagnato in caserma, è stato denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e la sostanza sequestrata.

Nella tarda serata di ieri una pattuglia della Stazione di Collecchio, impegnata nei quotidiani controlli del territorio, ha accertato che un 30enne, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, si era allontanato arbitrariamente dall’abitazione rendendosi irreperibile. Le ricerche hanno

consentito di individuarlo presso la stazione ferroviaria, arrestandolo per evasione.

Per i servizi di controllo alla circolazione stradale le pattuglie, dislocate sulle principali arterie, hanno denunciato per guida in stato d’ebbrezza una 40enne

che, sottoposta all’etilometro è risultata avere una quantità superiore quasi a cinque volte il consentito e segnalato alla Prefettura un 27enne che ha

evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,78 G/L. Diverse le contravvenzioni elevate per guida senza cinture e soprattutto utilizzo del celllulare.

I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto della diffusione degli

stupefacenti e della verifica della regolare condotta alla guida degli utenti della strada. Nel complesso sono stati identificate circa 80 persone e controllati circa 40 mezzi.