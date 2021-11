Nasconde in cucina 25 grammi di cocaina e 1.600 euro: arrestato pusher 29enne

In cucina nascondeva 25 grammi di cocaina - già suddivisa in dosi da cedere ai clienti - materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 1.600 euro in contanti. Un pusher 29enne, di origine nigeriana, è stato arrestato nella giornata di ieri dai carabinieri che hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione in Oltretorrente. Il giovane, che è stato identificato in caserna, ora si trova presso le camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima.