Nasconde un chilo di droga nel bagagliaio dell'auto: arrestato 44enne

Nascondeva nel bagagliaio della sua auto un chilo di droga, tra cocaina, marijuana e hashish, oltre a mille euro in contanti. Un 44enne magrebino è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Parma che hanno fermato l'uomo - già conosciuto dalle forze dell'ordine per altri reati - durante un controllo stradale nel territorio del comune di Noceto. Nel corso del controllo il conducente si è mostrato molto agitato: per questo motivo i militari hanno deciso di perquisire l'auto. Nel bagagliaio la scoperta: oltre a mille euro in contanti - probabile frutto dell'attività di spaccio - i carabinieri hanno trovato un chilo di droga. Il 44enne è stato arrestato e accompagnato nel carcere parmigiano di via Burla, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.