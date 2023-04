Nascondeva la coca nel seliscendi della doccia: arrestata

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Fidenza. Sabato notte, i militari della Stazione di Fontanellato, hanno arrestato una 39enne gravata da precedenti di polizia per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La donna, sospettata di detenere illegalmente una pistola, era nella sua abitazione quando è scattata la perquisizione. Ma invece di trovare l’arma, sono stati rivenuti in diversi nascondigli (saliscendi della doccia e cassetto del comodino) 10 grammi di stupefacente (cocaina ed hashish) e un bilancino elettronico. Per tale motivo la 39enne, dopo il sequestro della droga, è stata dichiarata in stato di arresto e sottoposta agli arresti a disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Parma.